طارق توفيق: خططنا لمواجهة النمو السكاني مستمرة ونصل للقرى البعيدة.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان ، إن هناك خطط واستراتيجيات من أجل تلبية الاحتياجات السكانية، وضبط النمو السكاني.

وتابع الدكتور طارق توفيق ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك بحوث لمعرفة اتجاهات ونوعية الوعي من أجل المواكبة على القدرة على التخطيط .

وتابع رئيس المجلس القومي للسكان ، أن المجلس يعتمد الخروج برسائل إعلامية محددة برسائل محددة من اجل مواجهة زيادة السكان.

وأشار إلى أن مبادرات المجلس تكون طويلة الأمد، لأن النمو السكاني يستغرق فترات طويلة، وهناك قوافل توعوية تستهدف القرى النائية.

