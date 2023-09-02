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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للسكان ببني سويف ينظم لقاءات توعوية وتثقيفية

قومي السكان ببني
قومي السكان ببني سويف

واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف،عقد اللقاءات التوعوية،ضمن  الفعاليات التي ينفذها المجلس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام، الصحة،الأوقاف،الكنيسة، الصحة،التضامن،الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ، الثقافة ، العمل، الأمومة والطفولة ، والوحدات المحلية.

 

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حيث تم عقد  لقاء تثقيفي بمركز  شباب مركز الواسطى ، لعدد 130 رائدة ريفية ومسؤولى المشاركة المجتمعية، لتدريبهم وإكسابهم مهارات التواصل الفعال في كيفية توصيل الرسالة الاعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وذلك من خلال امدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والاعلامية  ، وذلك بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف، حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الواسطي ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  و شريف ياسين نائب رئيس المدينة.

من جهتها  أشارت مديرة المجلس إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار  تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها ، لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى في معدلات المواليد،ضمن خطة العمل التي وجه المحافظ بتنفيذها خلال ترؤسه الاجتماع الأخير للمجلس الإقليمي للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة السكرتير العام  اللواء حازم  عزت ، وتحت إشراف المجلس.

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