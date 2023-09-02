محافظ بني سويف يناقش جهود تبطين وتأهيل وتطهير الترع وإزالة التعديات على النيل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري ، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذي عرضه المهندس نصر بركات وكيل الوزارة"أن إجمالي ما تم تبطينه قد وصل إلى 699.544كم بتكلفة زادت عن مليار و740مليون جنيهاً ،بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 79% تقريباً،من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيهاً،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة،في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون جينهاً ،وذلك منذ بداية المشروع وحتى 27 أغسطس الماضي

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع

وتضمن تقرير آخر الإشارة إلى جهود قطاع الري في مواجهة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة "خلال شهر يوليو الماضي ، حيث تم تنفيذ 73 قرار إزالة بواقع ( 48 قرار إزالة بإدارة ري بني سويف ، و9 قرارات إزالة بإدارة صرف بني سويف ، و16 قرار إزالة بإدارة حماية النيل

وتم استعراض الجهود المنفذة "خلال النصف الثاني من يوليو2023 "لتطهير الترع وإزالة الحشائش ونقل النواتج ،بإجمالي أطوال تزيد عن 110كم ، وشملت ترع (أبوخديجة،قمن، أبوسيف، وصلة مجرور أبو بكر ، ونا ، واشمنت الشرقية،فرع 1 و2 الزيتون ،سيدي حامد ، نصري ، لطيف، بهبشين الرئيسي وبهبشين 1و2 ، خلوصي، ويكن على طراد اهناسيا،و2باها البحري ، ومازور الرئيسي، زاهر ، عمرو، المماليك ، وش الباب ، فروع 1 و2و3 اهناسيا،المعصرة ، قاطع سدمنت ، سدمنت الجبل، قاطع ميانة، نزلة اقفهص، الخياط، فرع الخياط، فرع عمرو، مغاغة وفرع الفنت، ترعة الحريقة، بني وركان، فرع شنرا، دلهانس ، الجمهود، ترعة شنرا ،عطف حيدر،فرع مالك، فرع سمسطا السلطاني،جنابية الجيزة 3، ترعة الميمون الغربية،فرع الجندي،ساحل الفشن، بني محمد الغربي،زاوية المصلوب