عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

2 من كلاب البولي الأمريكية يحولون مزرعة خرفان إلى بركة دماء.. تفاصيل

كلاب البولي الأمريكية
كلاب البولي الأمريكية

تعرضت مزرعة للخرفان الحوامل في بريطانيا إلى هجوم مدوي من قبل 2 من كلاب البولي الأمريكية الشرسة الذين هربوا من منازلهم المجاورة.

الهجوم على 70 خروف

أدى هذا الهجوم الذي تم في مزرعة بقرية Rhosllanerchrugog، بالقرب من مدينة ريكسهام التابعة لمقاطعة ويلز البريطانية إلى مقتل 22 خروف حامل وإصابة 48 آخرين في شهر مارس الماضي. 

مزرعة الخرفان الحوامل

عندما تدخل مالك المزرعة وقام بعدة محاولات لإنقاذ أغنامه من بينها اطلاق النار على الكلاب، هاجمه أحد الكلبين لكنها استطاع قتلهما في النهاية. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

خسائر فادحة

تكبد صاحب هذه المزرعة 14 ألف جنيه إسترليني كخسائر فادحة لهذا الهجوم المروع. والآن اعترف مالك الكلاب ديفيد هيوز، 26 عامًا، من Rhosllanerchrugog أمام المحكمة بارتكاب كلابه لهذه الحادثة الشنيعة حيث خرجت كلابه عن السيطرة بشكل خطير.

معاقبة المالك

حكمت المحكمة على (هيوز) بمنعه من تربية الكلاب لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 900 جنيه إسترليني. وأكدت السلطات البريطانية على ضرورة إبلاغ الشرطة في أقرب وقت ممكن في حالة هروب كلبك إلى منطقة ريفية ليتمكنوا من تنبيه المزارعين وملاك الأراضي.

شراسة كلاب البولي الأمريكية

على الرغم من أن كلاب البولي الأمريكية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من جميع الكلاب في المملكة المتحدة، إلا أن هذه السلالة كانت مسؤولة عن ثلاثة أرباع جميع الهجمات المميتة على البشر منذ بداية العام الماضي. 

وهذا يعني أن فرص التعرض للقتل على يد كلب البولي الأمريكي أعلى بـ 270 مرة من أي كلب آخر.

ومن غير المستغرب أن يؤدي ذلك إلى دعوات لحظر هذه السلالة العدوانية، في حين يتوسل العشرات من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى الجمعيات الخيرية لمساعدتهم على التخلص من حيواناتهم الأليفة العدوانية.

مزرعة للخرفان الحوامل بريطانيا كلاب البولي الأمريكية مدينة ريكسهام كلب البولي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

موضوعات متعلقة

استطلاع حديث يكشف عن المدينة الأكثر بدانة في بريطانيا

بعد رحلات الغواصة تيتان| رحلة استكشافية أخرى لـ«تيتانيك».. وأمريكا وبريطانيا تتدخلان

نفذ جريمة مروعة بأسرة يابانية كاملة وتصرف بغرابة بعد الانتهاء.. إيه الحكاية؟

بسبب عشقه للرئيس الروسي.. ملاكم أمريكي شهير يتصرف بغرابة شديدة

لأول مرة.. العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. كيف يبدو مايكل جاكسون بعد 14 عامًا من وفاته؟

بالصور.. مخلوق غريب ومميت يمنع من السير على شواطئ أستراليا

العلماء: الجراثيم البشرية ستقضي على الفضائيين قبل الوصول إليهم

ترشيحاتنا

بحضور شيوخ وعمداء القرية.. تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بشبرا النملة|صور

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ