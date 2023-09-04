2 من كلاب البولي الأمريكية يحولون مزرعة خرفان إلى بركة دماء.. تفاصيل

تعرضت مزرعة للخرفان الحوامل في بريطانيا إلى هجوم مدوي من قبل 2 من كلاب البولي الأمريكية الشرسة الذين هربوا من منازلهم المجاورة.

الهجوم على 70 خروف

أدى هذا الهجوم الذي تم في مزرعة بقرية Rhosllanerchrugog، بالقرب من مدينة ريكسهام التابعة لمقاطعة ويلز البريطانية إلى مقتل 22 خروف حامل وإصابة 48 آخرين في شهر مارس الماضي.

مزرعة الخرفان الحوامل

عندما تدخل مالك المزرعة وقام بعدة محاولات لإنقاذ أغنامه من بينها اطلاق النار على الكلاب، هاجمه أحد الكلبين لكنها استطاع قتلهما في النهاية. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

خسائر فادحة

تكبد صاحب هذه المزرعة 14 ألف جنيه إسترليني كخسائر فادحة لهذا الهجوم المروع. والآن اعترف مالك الكلاب ديفيد هيوز، 26 عامًا، من Rhosllanerchrugog أمام المحكمة بارتكاب كلابه لهذه الحادثة الشنيعة حيث خرجت كلابه عن السيطرة بشكل خطير.

معاقبة المالك

حكمت المحكمة على (هيوز) بمنعه من تربية الكلاب لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 900 جنيه إسترليني. وأكدت السلطات البريطانية على ضرورة إبلاغ الشرطة في أقرب وقت ممكن في حالة هروب كلبك إلى منطقة ريفية ليتمكنوا من تنبيه المزارعين وملاك الأراضي.

شراسة كلاب البولي الأمريكية

على الرغم من أن كلاب البولي الأمريكية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من جميع الكلاب في المملكة المتحدة، إلا أن هذه السلالة كانت مسؤولة عن ثلاثة أرباع جميع الهجمات المميتة على البشر منذ بداية العام الماضي.

وهذا يعني أن فرص التعرض للقتل على يد كلب البولي الأمريكي أعلى بـ 270 مرة من أي كلب آخر.

ومن غير المستغرب أن يؤدي ذلك إلى دعوات لحظر هذه السلالة العدوانية، في حين يتوسل العشرات من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى الجمعيات الخيرية لمساعدتهم على التخلص من حيواناتهم الأليفة العدوانية.