بروتوكول تعاون بين محكمة النقـض ونقابـة المحامين

إنطلاقاً من ضرورة تطوير وتحديث العمل بالقضاء ومواكبته التطور التكنولوچى وع ومن منطلق تعدد وسائل تقديم الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال الالكترونية وفى إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية وتوفير هذه المعلومات فى الصورة الالكترونية قامت محكمة النقض بإنشاء موقع المكتبة الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية بعنوان www.ccl.gov.eg وتم اطلاقه فعليا وجاري ربطه علي موقع محكمة النقض بكافة احكامه المقضي فيها في تاريخ أقصاه 15 من سبتمبر 2023.

فقد تم توقيع برتوكول تعاون بين محكمة النقض ونقابة المحامين يتضمن رغبة نقابة المحامين الاشتراك علي موقع المكتبة الالكتروني الخاص بمحكمة النقض.

وقد وقع بروتوكول التعاون القاضى/ محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و القاضى/ أحمد رفعت- نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعبد الحليم علام- نقيب المحامين بحضور وكيل وأمين صندوق النقابة وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى.