أحمد أمين يعود لـ stand up comedy مرة أخرى

كشف الفنان أحمد أمين ، عن عودته مرة أخرى لتقديم stand up comedy مرة أخري ، بعد توقف سنوات ، وذلك خلال استضافته فى برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد .

وقال أحمد أمين إنه من المقرر أن يعود لتقديم stand up comedy من خلال جولة فى عدد من المدن فى دولة كندا .

الفنان أحمد أمين

وكان قد كتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

الفنان أحمد أمين

وأضاف:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".

وكان أخر أعمال أحمد أمين هو مسلسل “ الصفارة ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح.