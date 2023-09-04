موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، وكيفية التقديم والاوراق المطلوبة، لشقق الإسكان الاجتماعي.

شروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك. - ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير. - الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية. - أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان. - سداد مقدم الحجز. - لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي



ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان موعد فتح الحجز للإعلان 18 خلال نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي



ومن المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18 للفئات محدودة الدخل، على أن يتم سداد باقي 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

تكون الشقق مساحة 75 مترا بمقدم 15 ألف جنيه

مساحة الـ 90 مترا بمقدم 22 ألف جنيه

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

- في حال وجود مصادر دخل إضافية «معاش استثنائي - أملاك زراعية أو عقارية - عمل إضافي - سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي» يتم تقديم مستندات بها. - شراء كراسة الشروط، وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي بنهاية الكراسة. - صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع بيان أو مستند رسمي يوضح مصدر الدخل «في حال المطلقة تقدم مستند بالنفقة التي تتحصل عليها». - من يحصلون على معاشات، يقدمون مستند أو بيان من التأمينات الاجتماعية بتفاصيله. - صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم. - في حال كان متزوج صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة. - في حال كان المتقدم متزوجا، يتم تقديم صورة من قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء «في حال وجودهم». - مفردات مرتب للمتقدمين العاملين بالقطاع العام والخاص «أو شهادة دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد». - شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة «يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد». - في حال كان المتقدم متزوج، يتم تقديم مفردات مرتب للزوجة أو شهادة دخل، أو ما يفيد أنها لا تعمل. - إيصال مرافق بتاريخ حديث «كهرباء - غاز - مياه)»بمحل السكن الحالي للمتقدم.

أماكن شقق محدودي الدخل