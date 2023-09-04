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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة المولد النبوي.. الأوقاف تخصص 15 طن مواد غذائية للأولى بالرعاية بجنوب سيناء

وزير الاوقاف وفودة
وزير الاوقاف وفودة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف خلال لقاءه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر وزارة الاوقاف بالقاهرة أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و 2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي،
وذلك في  إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وكان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية 
وخلال اللقاء تم مناقشة ما يتصل بخطة الدعوة ، وقوافل الأئمة و الواعظات ، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء
ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وذلك خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلي وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي نبق

وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول ( 4 ) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة ( أ ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، 
ومن جانبه أشاد المحافظ بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة ،
شارك فى اللقاء الشيخ اسماعيل الراوى مستشار المحافظ لشئون المساجد .

وزير الاوقاف

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اللواء خالد فودة الأوقاف مواد غذائية ١٥ طن جنوب سيناء

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