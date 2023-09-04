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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يورجوس لانثيموس: إيما ستون لم تشعر بالخجل بسبب المشاهد الجنسية بفيلم "الأشياء الفقيرة"

إيما ستون
إيما ستون

أكد المخرج يورجوس لانثيموس أن الممثلة الجميلة إيما ستون بطلة فيلمه الأحدث Poor Things
لم تكن "تشعر بالخجل" بشأن تصوير جسدها بسبب المشاهد الجنسية الجامحة.

وقال لانثيموس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه المطروح للعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي: كنت أتمنى تواجد إيما ستون هنا في إيطاليا للحديث بشكل مفصل عن هذه المشاهد، والتي هي جزء هام من القصة.

فيلم Poor Things أو "الأشياء الفقيرة" من بطولة إيما ستون، رامي يوسف، ويليام دافو، وهو من إخراج اليوناني المخضرم يورجوس لانثيموس.

فيلم Poor Things

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

حرصت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2023، على تقديم الدعم الكامل للكتاب والفنانين المضربين في هوليوود، وارتدوا قمصانا كتب عليها عبارات تضامن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً.

تضم لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

وأكد المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، أن الإضرابات كان لها تأثير محدود على المهرجان رغم غياب أسماء كبيرة من النجوم بأفلامهم، أبرزها فيلم برادلي كوبر Maestro وفيلم إيما ستون Poor Things.

يرأس أيضا المخرج الإيطالي جوناس كربينيانو لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والمخرجة الفرنسية أليس ديوب تترأس جائزة لويجي دي لورينتيس.

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