المصريين الأحرار يكلف أحمد غلاب بأمانة محافظة أسوان

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار قرارًا بتكليف الدكتور أحمد غلاب بمهام أمين الحزب بمحافظة أسوان، وذلك بعد اعتماد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للقرار.

وجاء نص القرار كالتالي:"بعد الإطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، و لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار تكليف الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد ابراهيم أمينًا لمحافظة أسوان، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك".

شغل الدكتور أحمد غلاب منصب رئيس جامعة أسوان من 2017 حتى اعتذاره عام 2021، وترجع جذوره إلى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتخرج من جامعة أسيوط عام 1982 قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، وكلف معيدا بنفس القسم وحصل على الماجستير 1988، ثم الدكتوراه عام 1995، وكانت بنظام الإشراف المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة Mcgill الكندية، وحصل على درجة أستاذ دكتور فى تخصص الأراضى والمياه الزراعية عام 2007.

وتقلد عدة مناصب منها وحدة ضمان الجودة فى كلية الزراعة جامعة أسيوط، ومدير مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد وشارك بقوة فى اعتماد كلية الزراعة كأول كلية زراعة جامعة أسيوط فى جمهورية مصر العربية تحصل على الاعتماد والجودة الأكاديمى عام 2012.

شغل منصب وكيل كلية الزراعة بجامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2012، وتم انفصال فرع الجامعة بأسوان عن جنوب الوادى ، وساهم فى إنشاء كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، وعين وكيل كلية الزراعة لمدة عام، وبعدها أصبحت عميداً للكلية من أغسطس 2014، كما تم تعيينه نائباً المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة والمسئول عن أفرع المركز بمختلف كليات الجامعة.

كما حاز علي العديد من الجوائز والعديد من الأبحاث والمجلدات وأشرف علي عشرات الرسائل للدراسات العليا وله باع في منظومة التطوير والجودة والتي اوصلت التصنيف لجامعة أسوان كاحد افضل عشر جامعات علي مستوي الوطن العربي .