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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصل لـ2.1 تريليون جنيه.. خبير: إيرادات الدولة لا تكفي بسبب الزيادة السكانية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن  الزيادة السكانية تعتبر عبئا على الموازنة العامة للدولة، لأن كلمة الزيادة السكانية معناها أن الدولة عليها تقديم خدمات أكثر في مجال الصحة، والتعليم وكافة الخدمات التي تقدمها، وبالتالي قيمة الإنفاق الخاص بالدولة يزداد بشكل كبير جدا. 

الزيادة السكانية عبء على المواطن 

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الأعباء المالية على الأسرة سواء من ناحية الإسكان أو الطرق تختلف بسبب الزيادة السكانية، حيث إن مصر تحتاج مزيد من الطرق، ومزيد من البنية التحتية، ومزيد من وحدات الإسكان والتوسع للمواطنين مع الزيادة السكانية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة المصرية، في المقابل يؤدي ذلك إلى انخفاض في إيرادات الدولة، لأن كل حجم الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة سنويا توجه في هذا الملف. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يجب العمل على تحويل هذا العبء إلى إنفاق حقيقي يتم الاستفادة منه، وذلك بالاستفادة من العمالة الموجودة في الدولة المصرية، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى قوة عاملة. 

وأردف، أن توفير حياة كريمة للمواطن، تحتاج أن يتم توفير مستوى سكني يليق بالمواطن المصري، وكذلك في الحياة التعليمية والصحة، ولكي يتم توفير ذلك يجب توفير استثمارات في هذه القطاعات، وحجم إيرادات الدولة المصرية مازال منخفض، حيث إن إيرادات الدولة المصرية في الموازنة في حدود 2.1 تريليون جنيه، وهذه الاحتياجات لخدمة 105 مليون مواطن تحتاج لتكلفة وأعباء مالية أكبر. 

وواصل: "الزيادة السكانية إذا لم يتم معالجتها وامتصاص الزيادة من خلال شركات ومصانع واستثمارات، ستتحول لمثلث من فقر وجهل ومرض على الدولة، ومن ثم تتحول لعبء على الدولة والمواطن نفسه". 

وأوضح أن المعالجة لهذا الأمر تكون معالجة ثقافية، ومعالجة دينية قبل أن تكون معالجة من الدولة نفسها من خلال القوانين وما إلى ذلك. 

الزيادة السكانية الموازنة العامة قناة إكسترا نيوز حياة كريمة إيرادات الدولة المصرية

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