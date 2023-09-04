39 مليون جنيه تراجعا في خسائر راكتا للورق خلال العام المالي الماضي

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 43%، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة العامة لصناعة.

الورق - راكتا، تحقيق خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بقيمة 75.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل خسائر بلغت 80.84 مليون جنيه في الفترة نفسها المقارنة من العام المالي الماضي.

وبحسب البيان، بلغت خسائر الشركة المرحلة بنهاية مايو الماضي نحو 883.6 مليون جنيه، وذلك بعد رفع خسائر العام المالي الماضي.

فيما سجل رصيد الاحتياطيات بنهاية مايو الماضي نحو 549.87 مليون جنيه.