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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات: يوجد ضوابط تحكم المشاركين في الحوار الوطني

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك عدد من الضوابط والمرجعيات تحكم كافة المشاركين في الحوار الوطني، سواء تيارات أو أفراد أو غيره، موضحا أن الدستور هو المرجعية الواضحة والأساسية أمام الجميع في التعامل داخل الحوار الوطني. 

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يتحدث عن الدستور 

وأضاف "فرحات"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة "اكسترا نيوز"، أن الدستور المصري لم يتحدث عن نظام انتخابي محدد بعينه، وبالتالي شهدت مرحلة الحوار الوطني الأولى الحديث بشكل مستفيض حول النظام الانتخابي والقائمة النسبية والقائمة المطلقة، والتي شهدت نقاشات عديدة في الجلسات الخاصة. 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يوجد بعض المواد الدستورية التي تعطي لفئات وشرائح معينة في المجتمع حقوق دستورية، وهذا أمر موجود في كل الدستاير في العالم. 

وأشار إلى أن الدساتير في الخبرات الدولية تقوم بإعطاء نوعا من التمييز الإيجابي لشرائح معينة، وهذا ما تم العمل به في الدستور مع وضع عدد من التحولات الجذرية في الحياة السياسية المصرية. 

الحوار الوطني الدستور برنامج كلام في السياسة أحمد الطاهري إكسترا نيوز

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