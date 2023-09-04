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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يكرم محرر صدي البلد كريم ناصر علي مجهوداته المتواصلة

كريم ناصر صحفي بموقع
كريم ناصر صحفي بموقع صدي البلد

كرّم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان محرر التعليم العالي بموقع صدي البلد الزميل كريم ناصر

جاء هذا التكريم تقديرًا لمجهودات الزميل كريم ناصر محرر التعليم العالي في موقع “صدى البلد”، وجهده المتواصل في تغطية أحداث وفعاليات جامعة حلوان و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

وقد تمثل تكريم الزميل في قيام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، بتقديم شهادة  تقدير للزميل تقديرا على مجهوداته المتواصلة في متابعة كافة قطاعات الجامعة و نشر كل ما يخص الطلاب و ابدعاتهم و التواصل الدائم معهم و الحرص علي ايصال اصواتهم الي النور ، و كذالك التواصل الدائم مع الادارات و اعضاء هيئة التدريس و الباحثين و العمل علي المساهمة في تطوير ما يخص قطاع التعليم الجامعي و تعريف المواطنين بكافة مشروعات و نشاطات  الجامعة .

و جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأثنين ، بمقر الجامعة لإعلان تفاصيل واستعدادات الجامعة لإستضافة فعاليات النسخة الثالثة عشر لأسبوع شباب الجامعات، وبحضور نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وتنمية المجتمع وخدمة البيئة.

 

كريم ناصر صحفي بموقع صدي البلد 
كريم ناصر صحفي بموقع صدي البلد 
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كريم ناصر صحفي موقع صدي البلد التعليم العالي جامعة حلوان Jobs Education

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