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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلآ مدارسنا بنسبة تخفيضات 25 % ببشاير الخير

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا بالمدارس بالاسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ لإفتتاح معرض أهلآ مدارسنا وذلك بحضور  المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ط،  المقام بمدرسة أميرة لطفى بمنطقة بشاير الخير ٣-٥  خلال  الفترة من ٤ إلى ١٤ سبتمبر بالتعاون بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و عدد من مكتبات وشركات بيع المستلزمات و الأدوات المدرسية  وذلك بأسعار مخفضة بنسبة خصم تصل من ٢٠ % الي ٢٥%.

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وخلال الإفتتاح ، تفقد  الدكتور احمد جمال  المعرض الذي   يضم ٤ أجنحة  لمستلزمات الدراسة و الملابس و الأدوات الرياضية  ، ويوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في إطار استقبال العام الدراسي الجديد.

وفي الإطار ، ذاته تابع نائب المحافظ  مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير 1،2 والتي تنفذ بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة،  وذلك تفعيلًا أهداف  الدولة المصرية  لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان الواعي.

 وفي ختام الزيارة تابع نائب المحافظ مدي جاهزية شنايش الأمطار ومتابعة أعمال التطهير بمنطقة بشاير الخير تمهيدا لإستقبال موسم الشتاء.

جاء ذلك بتواجد المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب  و سيادة العميد/ أيمن عبد الفتاح  نائب مدير أمن مشروع التطوير الحضارى  (بشاير الخير )

الاسكندرية استقبال العام الدراسي التجارة الداخلية أسعار مخفضة التموين والتجارة الداخلية استقبال العام الدراسى الجديد التموين والتجارة التطوير الحضاري

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