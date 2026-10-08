تامر المهدي: أداء المصرية للاتصالات يعكس قوة الشركات المصرية

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات - عبر منشور له علي لينكدان - أن التطورات الأخيرة في مؤشرات FTSE Russell تعكس الدور المتنامي للشركات المصرية الكبرى في تعزيز مكانة السوق المصري وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين الدوليين.

وأوضح المهندس تامر المهدي أن وجود المصرية للاتصالات ضمن الشركات المصرية التي تحظى بمتابعة واهتمام المستثمرين العالميين يعكس قوة أدائها واستدامة نموها، مؤكدًا أن نجاح الشركات المصرية الكبرى يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تنافسية السوق المصري.

وقال المهندس تامر المهدي: “نفخر بأن تكون المصرية للاتصالات جزءًا من هذا التطور، وأن يعكس أداؤها ونموها المستدام قدرة الشركات المصرية على خلق قيمة حقيقية وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم مكانة السوق المصري على خريطة الاستثمار العالمية.”

وأضاف أن المصرية للاتصالات تواصل القيام بدورها كإحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية الرقمية في مصر، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية، وتمكين التحول الرقمي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن قوة الشركات المصرية وتطور أدائها لا يمثلان نجاحًا منفصلًا لكل شركة، وإنما يسهمان بصورة أوسع في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات استمرار الشركة في التركيز على تحقيق نمو مستدام، وتعظيم القيمة للمساهمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مكانتها ودورها كإحدى الشركات الوطنية المحورية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.