بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

قدم البنك المركزي المصري هدية للمواطنين، وهي إمكانية فتح حساب بنكي بالمجان دون دفع رسوم، ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الفلاح"، ومع حرص الدولة على تحقيق الشمول المالي، ستبدأ تلك الخدمة من اليوم وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

البنوك المصرية

فتح حساب بنكي بدون رسوم

ويشمل فتح حساب بنكي ضمن أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من المميزات، ونرصد خلال السطور التالية المميزات الخاصة بفتح حساب بنكي بداخل العديد من البنوك المصرية وجاءت كالآتي:

- يتيح البنك المركزي المصري للعملاء الراغبين في فتح حساب بنكي القيام بفتح حساب دون دفع الحد الأدنى.

- يقدم البنك خدمة للعملاء ممن يمتلكون حسابات بنكية تتمثل في دفع الفواتير وتحويل الأموال من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتحقق الأمان والشمول المالي.

- يستطيع العميل من خلال القنوات الإلكترونية دفع الفواتير الخاصة به، مع تحويل الأموال والاطلاع باستمرار على النفقات الشهرية.

الخدمات المقدمة من الحساب البنكي

- يقدم البنك للمواطنين تسهيلات خاصة للتعاملات المالية وتخص الحسابات المصرفية، وذلك من خلال الحصول على المبالغ المستحقة عبر التحويلات المصرفية أو دفتر الشيكات أو الحصول على الراتب والاستفادة من العروض والخصومات.

- كما يستطيع العميل الحصول على الأموال في أي وقت يريد ذلك من خلال البطاقات البنكية "ATM" المنتشرة على مستوى الجمهورية.

البنوك المصرية

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 96.88 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 96.88 مليار جنيه، لآجل 91 و273 و182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 161 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 31.302 مليار جنيه، وبعدد 124 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 29.633 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.734% و26.039% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 25.854% لآجل 273 يوم، و24.921% لآجل 91.