أحمد موسى: سنصل لمليون فدان مزروعة بسيناء في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الإرهاب زرعوا أراضي سيناء في الماضي بعبوات ناسفة، مضيفا: "الدولة طهرت أراضي سيناء من الألغام والعبوات الناسفة".

وأضاف: "الرئيس السيسي كلف القوات المسلحة بتطهير أراضي سيناء من الألغام والعبوات الناسفة"، لافتا: "750 ألف فدان زراعة حاليا في سيناء في عهد الرئيس السيسي".

وتابع: "الدولة أنفقت الأموال من أجل استصلاح الأراضي في سيناء، وأقامت مشروعات لنقل المياه لزراعة الأراضي في سيناء".

وأشار إلى "مليون فدان ستكون مزروعة في سيناء في عهد الرئيس السيسي"، مختتما "الدولة تقيم مجتمعات عمرانية على أعلى مستوى في سيناء".

