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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

السعودية
السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من ارتفاع درجات الحرارة في 3 مناطق بدءًا من غد الثلاثاء حتى الخميس.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن “التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 46 إلى 48 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية”.

وأضاف أن “التوقعات تتضمن أيضًا ارتفاع درجات الحرارة من 47 إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية، بتحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي"، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدّسة، وتعليقها حضوريا بالمدارس.

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جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في الإمارة، وحرصاً من "تعليم مكة" على سلامة الجميع.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة ارتفاع درجات الحرارة

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