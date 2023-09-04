سقوط أمطار ورياح.. تقلبات في الطقس خلال الساعات القادمة .. تفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، ليكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 34 درجة مئوية، بينما تكون المحسوسة 36 درجة، كما ترتفع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الجو.

وأضافت أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 34

الإسكندرية 31

العلمين 30

المنيا 35

أسيوط 36

أسوان 39

أبو سمبل 41