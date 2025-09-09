منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من ختام تدريبات منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء غد الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدء مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.