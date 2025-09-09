قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
روابط مناهج سنة أولى بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم ..حمل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من ختام تدريبات منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء غد الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدء مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الفيتامينات

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

المتهمين بواقعة مطاردة طريق الواحات

أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

ترشيحاتنا

صورة من الغارة الإسرائيلية بوسط لبنان

خرق جديد للهدنة.. غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة تستهدف سيارة بوسط لبنان

ارشيفي

بعد مظاهرات دامية.. حكومة نيبال ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر

قطر: على المجتمع الدولي تقديم الدعم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام

بالصور

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد