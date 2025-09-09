70 ألف مواطن تحت الحصار شمال غرب القدس.. الاحتلال يغلق المداخل ويعوق الحركة

أفادت محافظة القدس، في تصريحات عاجلة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض حصار خانق على بلدات وقرى شمال غرب المدينة المحتلة، حيث تم إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة بدّو بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام لحركة المواطنين.

وأضافت المحافظة أن الإجراءات العسكرية المشددة تعرقل تنقل السكان، وتمنع وصول الخدمات الأساسية، وتعيق الحالات الطبية والإنسانية من التنقل إلى المستشفيات والمرافق الحيوية.

70 ألف مواطن محاصرون في قراهم

أكدت محافظة القدس أن نحو 70 ألف فلسطيني باتوا فعليًا محاصرين داخل قراهم وبلداتهم في المنطقة الشمالية الغربية للقدس، بسبب الإغلاقات المتكررة للمداخل، والحواجز العسكرية المفروضة على طول الطرق الرئيسية والفرعية.