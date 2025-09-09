اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع جمهورية بيرو في قطاعات متنوعة على رأسها الخدمات اللوجيستية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميجل اليامان أورتياجا، سفير جمهورية "بيرو" بالقاهرة؛ وذلك لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في المواني البحرية التابعة للهيئة، بحضور مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية.



وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بفرص استثمارية واعدة مدعومة برؤيتها الاستراتيجية التي تضم 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا متنوعًا، كما أوضح أن التكامل القائم بين المواني والمناطق الصناعية يشكل محورًا رئيسيًا يربط بين مراحل الإنتاج والتصنيع من جهة، وبين الأسواق العالمية المستهدفة من جهة أخرى، خاصة مع امتلاك الهيئة لستة مواني على البحرين المتوسط والأحمر، وأعرب كذلك عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات والمواني في "بيرو" في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

من جانبه أعرب سفير "بيرو" بالقاهرة، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة لما تمثله من مركز إقليمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية وحلقة وصل بين قارات العالم، مؤكدًا سعي بلاده للتعاون مع مصر من خلال بناء شراكات بين الشركات البيروفية واقتصادية قناة السويس، لا سيما في مجالات التصنيع الغذائي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد في بيرو، بالإضافة للتعاون مع الهيئة في مجالات المواني والخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وفتح أسواق جديدة أمام البلدين، لتعزيز التبادل التجاري.