مدير الإغاثة الطبية بغزة: النظام الصحي على شفا الانهيار والمساعدات لا تلبّي الحد الأدنى

أكد محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة حرجة تهدد بالانهيار الكامل، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي، وتزايد أعداد المصابين والنازحين، والنقص الحاد في الموارد الطبية.

وقال أبو عفش، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستشفيات أصبحت عاجزة عن استقبال الأعداد اليومية الكبيرة من الجرحى، في ظل نفاد الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية والمسكنات، حتى الشاش والمعقمات باتت شبه مفقودة، مضيفًا: "الوضع الصحي كارثي.. نحن نواجه مئات الإصابات يوميًا دون قدرة حقيقية على الاستجابة".

تدمير للمراكز الصحية واستهداف لمناطق الإيواء

وأضاف أن القصف الإسرائيلي لم يترك أي مكان آمن، حيث طالت الغارات الجوية المراكز الصحية ومراكز إيواء النازحين، ما أدى إلى تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية.

وتابع: "هناك آلاف العائلات بلا مأوى، والخيام التي كانت تُستخدم كملاجئ دُمرت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام".

كما حذّر من تفاقم الأمراض الناتجة عن التلوث ونقص المياه، مشددًا على أن البيئة المحيطة باتت مهيأة لانتشار الأوبئة، في ظل غياب شبه تام لمستلزمات النظافة والتعقيم.

طواقم الإنقاذ منهكة والإمكانيات معدومة

وفيما يخص الجهود الميدانية، أكد مدير الإغاثة الطبية أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ تعمل في ظروف شديدة القسوة، وتعاني من إنهاك شديد ونقص حاد في التجهيزات.

واستطرد: "نفتقد المعدات الثقيلة، وأجهزة الكشف تحت الركام، وحتى سيارات الإسعاف دُمّرت. نضطر لنقل الجرحى بوسائل بدائية، ما يهدد حياتهم".

وأوضح أن أعداد المفقودين تحت الأنقاض في تزايد، مع صعوبة الوصول إليهم، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.

دعوات عاجلة لإدخال الأدوية ووسائل الإنقاذ

وجّه أبو عفش نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، بضرورة التدخل الفوري والسماح بإدخال:

الأدوية الطارئة وحليب الأطفال.

المستلزمات الطبية والمخبرية لتشخيص الفيروسات.

مواد التعقيم والنظافة.

المعدات الخاصة بالدفاع المدني والإنقاذ.

وأكد أن المساعدات التي تصل حاليًا لا تكفي حتى لسد الحاجات الأساسية، مطالبًا بتوفير ممرات إنسانية دائمة وآمنة، ووضع حد فوري للعدوان الذي يقضي على ما تبقى من البنية الصحية في غزة.