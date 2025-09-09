قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدير الإغاثة الطبية بغزة: النظام الصحي على شفا الانهيار والمساعدات لا تلبّي الحد الأدنى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة حرجة تهدد بالانهيار الكامل، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي، وتزايد أعداد المصابين والنازحين، والنقص الحاد في الموارد الطبية.

وقال أبو عفش، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستشفيات أصبحت عاجزة عن استقبال الأعداد اليومية الكبيرة من الجرحى، في ظل نفاد الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية والمسكنات، حتى الشاش والمعقمات باتت شبه مفقودة، مضيفًا: "الوضع الصحي كارثي.. نحن نواجه مئات الإصابات يوميًا دون قدرة حقيقية على الاستجابة".

تدمير للمراكز الصحية واستهداف لمناطق الإيواء

وأضاف أن القصف الإسرائيلي لم يترك أي مكان آمن، حيث طالت الغارات الجوية المراكز الصحية ومراكز إيواء النازحين، ما أدى إلى تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية.

وتابع: "هناك آلاف العائلات بلا مأوى، والخيام التي كانت تُستخدم كملاجئ دُمرت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام".

كما حذّر من تفاقم الأمراض الناتجة عن التلوث ونقص المياه، مشددًا على أن البيئة المحيطة باتت مهيأة لانتشار الأوبئة، في ظل غياب شبه تام لمستلزمات النظافة والتعقيم.

طواقم الإنقاذ منهكة والإمكانيات معدومة

وفيما يخص الجهود الميدانية، أكد مدير الإغاثة الطبية أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ تعمل في ظروف شديدة القسوة، وتعاني من إنهاك شديد ونقص حاد في التجهيزات.

واستطرد: "نفتقد المعدات الثقيلة، وأجهزة الكشف تحت الركام، وحتى سيارات الإسعاف دُمّرت. نضطر لنقل الجرحى بوسائل بدائية، ما يهدد حياتهم".

وأوضح أن أعداد المفقودين تحت الأنقاض في تزايد، مع صعوبة الوصول إليهم، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.

دعوات عاجلة لإدخال الأدوية ووسائل الإنقاذ

وجّه أبو عفش نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، بضرورة التدخل الفوري والسماح بإدخال:

الأدوية الطارئة وحليب الأطفال.

المستلزمات الطبية والمخبرية لتشخيص الفيروسات.

مواد التعقيم والنظافة.

المعدات الخاصة بالدفاع المدني والإنقاذ.

وأكد أن المساعدات التي تصل حاليًا لا تكفي حتى لسد الحاجات الأساسية، مطالبًا بتوفير ممرات إنسانية دائمة وآمنة، ووضع حد فوري للعدوان الذي يقضي على ما تبقى من البنية الصحية في غزة.

مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

الزمالك

تحذيرات فنية من فيريرا لمدافعي الزمالك قبل مواجهة المصري

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: الفترة الثانية لتسجيل الأكاديميات تبدأ غداً

الزمالك

تعليمات خاصة من فيريرا لثلاثي هجوم الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

