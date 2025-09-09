موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. مواجهة حاسمة على طريق التأهل إلى كأس العالم 2026

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الثلاثاء، صوب ملعب “4 أغسطس” في واجادوجو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موقف المنتخبين في المجموعة

يدخل منتخب مصر اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي خسارة، ليضع قدمًا على أعتاب المونديال.

ويأمل الفراعنة في حسم التأهل رسميًا بالفوز على بوركينا فاسو، ومواصلة سلسلة النتائج المميزة التي كان آخرها الانتصار على إثيوبيا بثنائية نظيفة، أحرزها محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء.

في المقابل، يتمسك منتخب بوركينا فاسو بآماله في المنافسة على بطاقة التأهل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

ويحتاج أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للحفاظ على حظوظه قائمة في سباق المونديال.

أسلحة الفراعنة

ويعتمد المنتخب المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن على خبرة نجومه الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إضافة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، بجانب لاعبين محليين أثبتوا حضورهم في التصفيات.

ويتسلح الفراعنة بخبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، خاصة أن هدفهم الأسمى هو العودة مجددًا للمشاركة في كأس العالم بعد النسخة الأخيرة في روسيا 2018.

صدام مثير منتظر

تاريخ مواجهات المنتخبين يشير إلى مباريات قوية وندية، أبرزها نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، حينما تأهل الفراعنة للمباراة النهائية بعد فوزهم بركلات الترجيح.

ويُنتظر أن تحمل مواجهة الثلاثاء نفس الطابع المثير، في ظل رغبة كل طرف في حصد النقاط كاملة.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

التاريخ: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

التوقيت: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي

الملعب: استاد 4 أغسطس – واجادوجو

القنوات الناقلة للمباراة

ستكون مباراة مصر وبوركينا فاسو منقولة عبر عدة قنوات لضمان وصولها إلى الجماهير المصرية والعربية، أبرزها:

On Time Sport 1 HD على القمر الصناعي نايل سات (تردد 10853 – أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6).

على القمر الصناعي نايل سات (تردد 10853 – أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6). شبكة قنوات SSC السعودية ، المالكة لحقوق بث التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

، المالكة لحقوق بث التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قناة MBC مصر 2، بتعليق المعلق فارس عوض.

ويبقى الموعد المرتقب بمثابة اختبار جاد للفراعنة، إما لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، أو على الأقل تعزيز الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من الحلم العالمي الذي تنتظره الجماهير المصرية منذ سنوات.