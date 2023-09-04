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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقتها الخاصة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

منه فضالي
منه فضالي

احتفلت الفنانة منه فضالي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت منه فضالي في جلسة تصوير جديدة احتفالًا بعيد ميلادها،مرتديه فستان بالون الاورنج مع تورته بالون الابيضفي اسود.
 

نبذة عن حياة منة فضالي 

ولدت منه فضالي في 4 سبتمبر1983 بالقاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، كانت والدتها تعمل كمساعد للمخرجمجدي أبو عميرة، وعندما تخرجت بدأت مسيرتها الفنية لتشارك في عدة أعمال فنية متنوعة من أبرزها دورها في مسلسل“سلسال الدم”، دورها في فيلم “الباشا تلميذ.

 

أول أعمال منة فضالي 

وشاركت الفنانة منة فضالي خلال مشوارها الفني فى العديد من الأعمال، حيث شاركت في أول عمل لها في مسلسلبعنوان أين قلبي مع الفنانة يسرا.

وبعدها قدمت منة العديد من الأعمال مثل الملك فاروق الناس فى كفر عسكر وآن الأوان ولحظات حرجة  وسكة الهلاليوعفاريت السيالة.
 

أشهر أعمالها فى الدراما

وقدمت منة فضالي الكثير من الاعمال والتى تخطت حتى الآن ما يقرب من 100 عمل متنوع ما بين الدراما والسينما ومنأشهر أعمالها فى الدراما

مسلسل زمن عماد الدين والعمة نور والليل واخرة وأخر المشوار وأحلام هند الخشاب وللثورة حسابات أخرى وبنات فىالتلاتين واللص والكتاب والزناتي مجاهد وحضرة الضابط أخي ونساء لا تعرف الندم ومزاج الخير وسلسال الدم والأخوةاعداء ووش تاني وأفراح أبليس وقيد عائلي وسكن البنات والونش.

 

أشهر أعمالها فى السينما 

اما السينما فقدمت الكثير من الأفلام فيلم هو في ايه والباشا تلميذ والشبح وأزمة شرف ونور عيني والديلر وعلمني حبكوتحت الترابيزة وبراءة ريا وسكينة.

اعمال منة فضالي الليل وآخره الملك فاروق براءة ريا وسكينه بمناسبة عيد ميلادها عفاريت السيالة فيلم هو في إيه قيد عائلي مجدي أبو عمير

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