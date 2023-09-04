قنا.. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز أبوتشت غداً

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا ، فى بيان لها اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر، عن ٣ قرى بنطاق مركز أبوتشت.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل قرى" الحبيلات الشرقية وتوابعها، السعادوة، السلامنة".

أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، لحين الانتهاء من أعمال التركيبات.

أضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه سوف يتم عمل تركيبات بمنشآت حياة كريمة، ما يستدعى فصل التيار الكهربائى.

تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بالمواطنين المقيمين بالمناطق المذكورة، بتدبير احتياجاتهم وآخذ احتياطاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء.