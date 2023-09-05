وزير الزراعة يعلن مفاجأة سارة للفلاح.. ويؤكد: الرئيس السيسي وجه بوضع إستراتيجية لتنمية وتطوير سيناء

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

والتقى الإعلامي أحمد موسى، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش الاحتفالية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير الزراعة: تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء تمنح المواطنين الاستقرار.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "حجم الإنفاق لتنمية سيناء بلغ 750 مليار جنيه"، لافتاك "الدولة دحرت الإرهاب وبدأت حرب التنمية في سيناء".

وأضاف: "تم استصلاح أكثر من 650 ألف فدان في سيناء"، موضحا: "نجحنا في توفير المياه من أجل زراعة الأراضي في سيناء".



وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهود كبيرة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا: "الدولة نجحت في دحر الإرهاب".

واضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "سيناء جزء من أرض الوطن العظيم.. وتنمية سيناء إضافة إلى المجتمع المصري".

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء"، مؤكدا: "سيناء تشهد تنمية في جميع المجالات".



وزير الزراعة: الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين للأراضي الزراعية في سيناء.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "المشروعات القومية في سيناء توفر آلاف من فرص العمل"، موضحا: "المشروعات القومية في سيناء من خطة التنمية والتطوير".

وأشار: "الدولة لديها إرادة لتملك المواطنين للأراضي الزراعية في سيناء"، مضيفا: "توزيع عقود التملك للأراضي الزراعية في سيناء هدفه الدمج وتحقيق الاستقرار".

أعلى من السعر العالي.. وزير الزراعة يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح بشأن القمح.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "الرئيس السيسي يدعم كل المشروعات الزراعية، والصوب الزراعية مشروع قومي كبير"، موضحا: "بنشتري القمح من الفلاح بـ1500 جنيها وهو سعر أعلى من السعر العالمي".

واسترسل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "ملتزمين بالسعر مع الفلاح رغم أن السعر العالمي أقل من ذلك".



وكشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "حققا أرقام قياسية في التصدير، ووصلنا إلى 5.25 مليون طن بزيادة 750 ألف طن عن العام السابق".