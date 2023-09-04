أعلى من السعر العالي..وزير الزراعة يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح بشأن القمح.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة في مصر لم تشهد نهضة مثل التي تشهدها حاليا.



وأضاف: "المستهدف في مشروعا الدلتا الجديدة إضافة 2.2 مليون فدان زراعي"، لافتا: "مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية".

وأشار: "التغيرات المناخية أثرت على المناخ الزراعي في العالم"، مؤكدا: "لم يحدث أي نقص لأي سلعة في مصر".

وتابع: "الرئيس السيسي يدعم كل المشروعات الزراعية، والصوب الزراعية مشروع قومي كبير"، موضحا: "بنشتري القمح من الفلاح بـ1500 جنيها وهو سعر أعلى من السعر العالمي".

واسترسل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "ملتزمين بالسعر مع الفلاح رغم أن السعر العالمي أقل من ذلك".



وكشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "حققا أرقام قياسية في التصدير، ووصلنا إلى 5.25 مليون طن بزيادة 750 ألف طن عن العام السابق".

