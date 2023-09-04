عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء يمنح المواطنين الاستقرار.. فيديو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

txt

أحمد موسى يلبي طلب أبناء سيناء ويلتقط صورة معهم على الهواء.. فيديو

txt

أحمد موسى: الرئيس السيسي نفذ كل وعوده.. فيديو

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "حجم الإنفاق لتنمية سيناء بلغ 750 مليار جنيه"، لافتاك "الدولة دحرت الإرهاب وبدأت حرب التنمية في سيناء".

 

وأضاف: "تم استصلاح أكثر من 650 ألف فدان في سيناء"، موضحا: "نجحنا في توفير المياه من أجل زراعة الأراضي في سيناء".

 

وأشار: "مصر من الدول القليلة في العالم التي تقوم باستصلاح الأراضي"، مضيفا :"محطات المحسمة وبحر البقر من أم المشروعات في العالم التي قامت بها الدولة المصرية".

 

وأكد: "تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء تمنح المواطنين الاستقرار"، لافتا: "الدولة المصرية جادة وعازمة على استقرار المواطنين"، موضحا: "تسليم العقود المؤمنة للأراضي الزراعية لأهالي سيناء تحميها من التزوير".

أحمد موسى الأراضي الزراعية في سيناء الأراضى الزراعية استصلاح الأراض الزراعة واستصلاح الأراضي الرئي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة استعدادا لمواجهة روسيا وديا.. صور

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

زعيم جماعة عنصرية أمريكية يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024

أبو العينين ينعى المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب

كوريا الجنوبية تواجه أزمة سكانية: تراجع قياسي بمعدل المواليد والزواج في يونيو

وزير الزراعة: العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء غير قابلة للتزوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ