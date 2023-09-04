وزير الزراعة: تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء يمنح المواطنين الاستقرار.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من أرض الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،: "حجم الإنفاق لتنمية سيناء بلغ 750 مليار جنيه"، لافتاك "الدولة دحرت الإرهاب وبدأت حرب التنمية في سيناء".

وأضاف: "تم استصلاح أكثر من 650 ألف فدان في سيناء"، موضحا: "نجحنا في توفير المياه من أجل زراعة الأراضي في سيناء".

وأشار: "مصر من الدول القليلة في العالم التي تقوم باستصلاح الأراضي"، مضيفا :"محطات المحسمة وبحر البقر من أم المشروعات في العالم التي قامت بها الدولة المصرية".

وأكد: "تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء تمنح المواطنين الاستقرار"، لافتا: "الدولة المصرية جادة وعازمة على استقرار المواطنين"، موضحا: "تسليم العقود المؤمنة للأراضي الزراعية لأهالي سيناء تحميها من التزوير".