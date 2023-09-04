أحد مشايخ شمال سيناء: ربنا حبى مصر بالرئيس السيسي.. ونحن داعمين له.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.

وعلق الشيخ محمد الخليلي، شيخ عائلة أولاد سليمان بالعريش، على احتفالية تسليم عقود تملك الأراضي الزراعية بسيناء، قائلا: "يوم جميل جدا، وإنجاز كبير وشيء مفرح".

وأضاف: "هناك تطور في شمال سيناء، وتسليم عقود للأهالي في جميع المناطق، والقادم أفضل ونحن داعمين للرئيس السيسي، وربنا حبى مصر بالرئيس السيسي".