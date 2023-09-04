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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الأرز والسكر والدواجن.. فيديو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة، تفاصيل المشروعات الزراعية الجديدة، بالتزامن مع تسليم أهالي أرض الفيروز عقود ملكية الأراضي المستحقة لهم خلال احتفالية كبرى.

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أعلى من السعر العالي..وزير الزراعة يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح بشأن القمح.. فيديو

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وزير الزراعة: تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء يمنح المواطنين الاستقرار.. فيديو

وأكد السيد القصير، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى من أرض الفيروز (سيناء) ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الإرهابيين وأعداء النجاح لا يرغبون في أن تتقدم الدولة، خاصة أن الرئيس السيسي أكد عدم تخلي الحكومة عن تطوير وتنمية سيناء.

 

وبشأن استصلاح الأراضي ومشروعات الزراعة الجديدة، علق قائلا: لم يحدث أي نقص لأي سلعة في مصر، والصوب الزراعية مشروع قومي كبير، متابعا: فقدنا آلاف الكيلومترات بسبب ضعف استخدام الزراعة الذكية والميكنة الزراعية.

 

واستكمل الوزير قائلا: مشروع توشكى سيضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، ولدينا اكتفاء ذاتيا في الخضروات والفاكهة والألبان ومنتجات الدواجن والسكر والأرز والأسماك، معلقا: الفجوة الإنتاجية لدينا في القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم.

 

ونوه السيد القصير: لدينا اكتفاء ذاتيا في التقاوي المعتمدة بمحصول القمح بعد تغطية 30% فقط العام الماضي، الأمر الذي سيوفر زيادة بالمحصول بقيمة تصل لـ ألف مليون طن قمح، وسعر القمح تم رفعه لـ1500 جنيه للأردب، ونستهدف إضافة 2.2 مليون فدان.

 

واختتم القصير: ننتج حوالي 10 ملايين طن قمح سنويا، لكن المشكلة في الاستهلاك الزائد للفرد، بمعدل 180/190 كجم للفرد الواحد سنويا، وحول بيع الذرة الموسم الحالي سيكون هناك سعري ضمان تشجيعي للمزارع، وسعر الذرة الصفراء وصل لـ9.5 آلاف جنيه.

وزير الزراعة أرض الفيروز سيناء الأرز والسكر الإعلامي أحمد موسى أرض الفيروز الخضروات والفاكهة السيد القصير وزير الزراعة

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