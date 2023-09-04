مستشار المناخ العالمي: قارة أفريقيا تعاني من تأثيرات التغير المناخي

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أهمية اللقاءات الإقليمية لمتابعة التطورات المناخية في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28).

أوضح علام خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة، أن قمة المناخ كوب 28 في الإمارات ستركز على تنفيذ التوصيات التي قدمها الوفد المصري في كوب 27.

أشار الدكتور مجدي علام إلى أن قارة أفريقيا تعاني بشكل كبير من تأثيرات التغير المناخي رغم أن انبعاثاتها الكربونية لا تزيد عن 4% من الانبعاثات العالمية.

وأكد أن هذه التغيرات أثرت سلباً على العديد من دول أفريقيا، حيث تعرضت للجفاف والتصحر مما أدى إلى فقدانها لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.