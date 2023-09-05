ماجد الكدواني: بيومي فؤاد عشرة عمر عشنا 5 سنين بكلية الفنون الجميلة

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة "دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

وكشف الفنان ماجد الكدواني علاقته بالفنان بيومي فؤاد، وكيف بدأ التمثيل، قائلا :"بيومي فؤاد شخصية جميلة للغاية، ولدي عشرة عمر مع بيومي فؤاد، فنحن عشنا أفضل 5 سنوات في كلية الفنون الجميلة، وتقابلت مع بيومي فؤاد في مسرحيات الكلية".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال مشاركته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أن تجربته مع والده قد أفادته في فهم كيفية تربية أبنائه بشكل أفضل، ولكنه عمل بجدية على تجنب تكرار بعض الأمور التي جعلته يعيش تجارب صعبة مع والده.