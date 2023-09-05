ماجد الكدواني يعتذر لزوجته علي الهواء.. اعرف السبب

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة "دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

وكشف الفنان ماجد الكدواني عن قصة تعرفه على زوجته قائلاً: "قابلت زوجتي في السنة الثالثة بالكلية وهي سيدة عاقلة، وقلت لها أنا معجب بك ونريد أن نتقرب، فقالت لي أنها لا تفكر الآن، ولكن وجدتها تطلب مني أن أصبح عليها كل يوم لنتعرف على بعضنا، وكل يوم أصبح عليها 10 مرات وأذهب إليها في قسم التصوير، وقربنا من بعض".



وأضاف،:""زوجتي إنسانة جادة ونظامية وعاقلة وحكيمة، وهي مفيدة للغاية بالنسبة لي وحجمتني، والأيام أثبتت لي أن ربنا كتب لي إنسانة مفيدة للغاية بالنسبة لي

ووجه ماجد الكدواني رسالة لزوجته قائلاً: "اعتذر لها عن كل يوم ضايقتها فيه، فأنت كبيرة في حياتنا وأشكر ربنا على نعمته أن وضعك في حياتي وتحملت كثيرًا".