عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة أناكوندا المسرحية المصرية تقدم عرضا مميزا بمهرجان أيام فاجا العربية بتونس

فرقة أناكوندا المسرحية
فرقة أناكوندا المسرحية

قدمت فرقة "أناكوندا" المسرحية من مصر عرض "القيد" المميز، على خشبة المسرح الثقافي بمدينة باجة التونسية، ضمن الدورة العاشرة من مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح، دورة الفنان أحمد الكشباطي، وهو العرض الذي حقق نجاحا كبيرا وأثار إعجاب الجمهور التونسي.

يدور عرض القيد عن العادات والتقاليد في صعيد مصر، ومن بطولة مجموعة من فناني قنا، ومن تأليف وإخراج محمد موسى.

وقال المخرج صفوان الكشباطى مدير مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح إنه سعيد بمشاركة مصر، من خلال عرض "القيد"، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض خلال مشاركته في مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي في مدينة طبرقة التونسية.

انطلقت الدورة العاشرة من مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح، دورة الفنان أحمد الكشباطي، بمدينة باجة التونسية، في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 7 من الشهر الجاري.

وتشارك ضمن فعاليات المهرجان عدد من الدول العربية، وهي العراق والمغرب وموريتانيا وفلسطين وسلطنة عمان والجزائر وليبيا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

ترشيحاتنا

قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

لإثارة البلبلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

لهذه الأسباب.. الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي

برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية| اليوم

لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ