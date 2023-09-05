فرقة أناكوندا المسرحية المصرية تقدم عرضا مميزا بمهرجان أيام فاجا العربية بتونس

قدمت فرقة "أناكوندا" المسرحية من مصر عرض "القيد" المميز، على خشبة المسرح الثقافي بمدينة باجة التونسية، ضمن الدورة العاشرة من مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح، دورة الفنان أحمد الكشباطي، وهو العرض الذي حقق نجاحا كبيرا وأثار إعجاب الجمهور التونسي.

يدور عرض القيد عن العادات والتقاليد في صعيد مصر، ومن بطولة مجموعة من فناني قنا، ومن تأليف وإخراج محمد موسى.

وقال المخرج صفوان الكشباطى مدير مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح إنه سعيد بمشاركة مصر، من خلال عرض "القيد"، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض خلال مشاركته في مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي في مدينة طبرقة التونسية.

انطلقت الدورة العاشرة من مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح، دورة الفنان أحمد الكشباطي، بمدينة باجة التونسية، في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 7 من الشهر الجاري.

وتشارك ضمن فعاليات المهرجان عدد من الدول العربية، وهي العراق والمغرب وموريتانيا وفلسطين وسلطنة عمان والجزائر وليبيا.