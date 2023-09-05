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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل لفرقة قصر الغوري ببيت السحيمي.. اليوم

صدى البلد

يقيم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الثلاثاء 5 سبتمبر حفل لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقدم الفرقة عددًا من الأغانى منها " اغدا ألقاك "، "يا دلالى عليه “، "صورة صورة "،"مراتى نسايه"،" انت مين"، "يا حضرة العمدة" و"هدية العيد".

جدير بالذكر، أن بيت السحيمى أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى هو بيت عربى ذو معمار شرقى متميز يقع فى حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية فى قلب مدينة القاهرة.

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يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلى والآخر بحرى، أنشأ القسم القبلى الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى سنة 1058هـ 1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبى على أحد جدران البيت، أما القسم البحرى فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبى سنة 1211هـ/1797م ودمجه فى القسم الأول وجعل منهما بيتًا واحدًا.

عرف المنزل باسم بيت السحيمى نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمى شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة فى حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.

بيت السحيمى التنمية الثقافية الحرف التقليدية الدرب الأصفر المعز لدين الله الفاطمي

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