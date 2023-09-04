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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صدر حديثًا .. رصاصة الدلبشانى رواية لـ إيمان يحيى عن سعد زغلول

صدى البلد

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر، فى القاهرة، رواية بعنوان "رصاصة الدلبشاني" للروائي الدكتور إيمان يحيى، وهى الرواية الرابعة في مسيرته الأدبية.

يقول الكاتب الدكتور محمد المخزنجي عن رواية "رصاصة الدلبشاني": "هذه رواية إيمان يحيى الرابعة "رصاصة الدلبشاني" التي أصابت صدر سعد زغلول ولم تقتله، لكنها لم تخرج من جسده، بل لم تخرج النفس والروح، دراما تتوزع أدوارها على شخوص عدة، من العشاق، والمتعصبين، والضحايا.. والُجناة، ومن جديد يدهشني إيمان يحيى بحفائره التي يستخرجها من عمق النسيان ويزيل عنها ترابها ويجلوها فتعود تنبض، وننبض معها منفعلين ما أغرب شبه اليوم بالبارحة. لغة أنيقة، ومشاهد تثير الأسى والحنين، خاصة تلك التي اختص بها مدينة صبانا وزهرة عمرنا "المنصورة" التي كانت. فأشجاني واستصفى الشجون”

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إيمان يحيى؛ كاتب وروائي مصري، يعمل في إحدى كليات الطب بمصر. صدرت له ثلاث روايات: "الكتابة بالمشرط" عام 2014، و"الزوجة المكسيكية" عام 2018 التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، كما وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، ورواية "قبل النكسة بيوم" فى دورتها لعام 2022.

رواية الشروق للنشر القائمة الطويلة جائزة البوكر العربية جائزة ساويرس الثقافية إيمان يحيي

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