معرض "بيت جميل": ابتكارات الحرف التقليدية والفنون التراثية بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل". يقام المعرض بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا خلال الفترة من 4 حتى 7 سبتمبر، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً.

يتضمن المعرض مجموعة من مشاريع التخرج التي تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية، مثل الخزف والنحاس والخشب والجبس. تم تصميم هذه المشاريع من قبل الدارسين الموهوبين في برنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة.

تأتي منحة بيت جميل في إطار سعيها لتطوير الحرف التقليدية والحفاظ عليها من خلال تبادل الخبرات مع تجارب دولية متميزة في مجال التعامل مع التراث الحرفي. يشارك في البرنامج عددٌ من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويتضمن تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنانًا وحرفيًا مصريًا في مجالات متنوعة مثل الجبس والخزف وأعمال الخشب القشرة وأعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

تُعد مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أبرز المدارس العالمية في مجال الحرف التقليدية والفنون التراثية. توفر المدرسة برامج دراسية للفنانين والحرفيين المحليين المعاصرين في فنون التراثية بمصر، وتُستخدم المهارات المكتسبة في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة.

كما تدعم المدرسة الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل أو يسعون لريادة الأعمال في مجال الفنون التراثية.