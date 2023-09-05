روسيا: إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة كالوجا

أعلنت روسيا الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة كالوجا قبل استهدافها "مباني مدنية" بالإضافة إلى إسقاط "طائرات عدة بلا طيار" قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام إن محاولة كييف شن هجوم ضد "أهداف مدنية على أراضي الاتحاد الروسي قد أُحبِطت".

وأضافت أن "الصاروخ رصد ودمر بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوجا" في جنوب غرب العاصمة الروسية.

ولم تُقدم وزارة الدفاع الروسية مزيدا من المعلومات حول المواقع المُستهدفة ولم تذكر ما إذا تسبب تدمير الصاروخ في أي إصابات أو أضرار.

وتتعرض القرم بانتظام لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية منذ بدء كييف هجومها المضاد على القوات الروسية في مطلع يونيو.