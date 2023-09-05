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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء سنغافورة يرأس وفد بلاده لـ قمة رابطة آسيان الـ43 بإندونيسيا

لي هسين لونج - رئيس
لي هسين لونج - رئيس وزراء سنغافورة

يرأس “لي هسين لونج”، رئيس الوزراء السنغافوري، وفد بلاده إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، والمعروفة اختصارا بـ"آسيان"، في نسختها الـ 43، والتي ستبدأ اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، وتستمر حتى بعد غد الخميس.

ويرافق “لي” إلى جاكرتا، وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية، وكذلك نائبه لورانس وونج.

وكان مكتب رئيس وزراء سنغافورة، قد أعلن، في بيان، أن زعماء "آسيان"، سيتبادلون وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في ميانمار، كما سيناقشون تعزيز تكامل الرابطة، فضلا عن توسيع التعاون في مجالات رئيسية، مثل الاقتصاد الرقمي والأخضر.

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