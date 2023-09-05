استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مخيم نور شمس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الثلاثاء، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر إثر اقتحام الأحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى ثابت ثابت الفلسطيني في طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم.

وأقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين،فجر اليوم ، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها، ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.