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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشكلة خطيرة تهدد لبنان عبر حدودها.. ما القصة؟

لبنان علم
لبنان علم

اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين الحكومة اللبنانية - والتي هو جزء منها - بالتلكؤ عن إيجاد الحل الجذري في ملف النازحين السوريين.

وأوضح في تصريحات لصحيفة الجمهورية بلبنان؛ أن هذا الحل يكمن في الذهاب بوفد رسمي الى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، واجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية للحدود وضبطها".

كما قال أيضا : "اما الاجراءات التي حصلت قبل سابق  فهي اجراءات امنية لأنه كان هناك نزوح جديد لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به والّا سيدخل اكثر من مليون نازح جديد".

وأتم "من هنا كان اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي وامين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الامن العام بالانابة واقترحتُ ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وابلاغ كل لبناني يؤوي نازحا جديدا غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات".

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