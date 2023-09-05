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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلفزيون إسرائيل يكشف مقترح التسوية الدراماتيكي بشأن التشريع القضائي

تلفزيون اسرائيل يكشف
تلفزيون اسرائيل يكشف مقترح التسوية الدراماتيكي بشأن التشريع

 

عادت الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة في منزل الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن الإصلاح القانوني، حسبما أفادت قناة نيوز 12 .

وينص مقترح هرتسوج للتسوية بين الائتلاف والمعارضة على تقليص تشريع ذريعة عدم المعقولية، وعدم تغيير لجنة تعيين القضاة على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد التشريعات لمدة عام ونصف على أن يرتكز ذلك على قانون أساس.

وأشار ديوانه إلى أن "هرتسوج يسعى إلى منع أزمة قانونية والتوصل إلى حل من أجل الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب في إسرائيل"، مشددا على أن "هذا الاقتراح هو الذي وافق عليه نتنياهو، وهو الذي سيقودنا للتقدم أكثر والموافقة عليه من قبل الائتلاف"


وأشار المطلعون نفسهم إلى أن نتنياهو يريد الإعلان عن تجميد التشريعات في الأيام أو الأسابيع القادمة، فيما يقوم مقربون من نتنياهو بالضغط على هرتسوج لنشر مقترح التسوية حتى بدون موافقة المعارضة، الأمر الذي لم يلق تجاوبا من قبل الرئيس الإسرائيلي.

وفسر مسؤول إسرائيلي رفيع موقف نتنياهو ومرونته تجاه اقتراح التسوية بالقول إن "الأمر يتعلق أيضا بالسعودية، حيث يريد تهدئة الأجواء من أجل تحقيق إنجاز سياسي".

الرئيس الإسرائيلي القضاة نتنياهو إسرائيل

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