في الرياض.. اجتماع هام بين مجلس التعاون الخليجي واليابان

تشهد العاصمة السعودية الرياض انعقاد المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وإمبراطورية اليابان والدورة الـ157 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد غد الخميس، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري.

ومن المقرر كذلك - بحسب بيان مجلس التعاون - حضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية إمبراطورية اليابان.



من جانبه؛ شدد الأمين العام على متانة العلاقات الخليجية - اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الاستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على جميع الأصعدة والمجالات، وانطلاقاً من مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين في شهر يناير عام 2012م.

كما صرح كذلك بأنه سيعقد في نفس اليوم اجتماع المجلس الوزاري للدورة الـ157، وسيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.



