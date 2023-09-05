مأدبة غداء رسمية للوفد الوزاري المشارك في المنتدى الدولي للمدن السياحية بالصين

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية.

ويضم الوفد كلا من: اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، حيث وجه كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو ، و كونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان ، و وانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعى الصينى ، ومحافظ مقاطعة خنان الصينية ، والتى تضم مدينة هنجشتو الدعوة لوزير التنمية المحلية والوفد المصرى المرافق له لحضور مأدبة الغداء والتي حضرها أيضاً من الجانب الصينى القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومن بينهم و وانج جونج شان الأمين العام للمؤتمر الاستشاري السياسى لمقاطعة خنان ، و آن وي عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب لمقاطعة خنان وأمين اللجنة لبلدية تشنغتشو وتشانج مين نائب محافظ مقاطعة خنان وتشو مينج الأمين العام لحكومة مقاطعة خنان وهوانج دونج شينج مدير إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة وليانج جين مدير مكتب الشئون الخارجية لحكومة المقاطعة وهي شيونج نائب سكرتير لجنة الحزب وعمدة مدينة تشنغتشو .

وخلال مأدبة الغداء جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا ، مشيدا بمستوي تطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين قياداتى مصر والصين ، مشيراً إلى نمو العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب رئيسية وصل حجم التبادل التجاري خلالها لنحو 20 مليار دولار .

وأثنى وزير التنمية المحلية، على مستوى تطور العلاقات السياسية فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى ونظيره الصينى شي جين بينج ، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية تاريخية واستراتيجية وممتدة عبر عقود ، مشيراً إلى الدعم الذى قدمته دول مجموعة البريكس وعلى رأسها جمهورية الصين لإنضمام مصر للمجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة فى دولة جنوب أفريقيا .

وقال " آمنة"، إن تجمع البريكس سيتيح آليات وتطورات رئيسية في مسار العلاقات على المستوي الاقتصادي والتجارى والمالى بحكم الدور الهام لمؤسسات البريكس لإدارة علاقات ناجحة بين أعضائها ، مؤكدا أن مصر حريصة على شراكة تحقق أهداف التنمية وتدعم مبادرة الحزام والطريق بوصفها مبادرة قائمة على العدالة والمساواة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل.

ورحب وزير التنمية المحلية بزيارة وفد مقاطعة جنان لمصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين .

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