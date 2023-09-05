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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأردني يحبط تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية داخل البلاد

الأردن علم
الأردن علم

أفادت وكالة الوقائع الأردنية نقلا عن مصدر عسكري أردني مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.

وكان الجيش الأردني، امس الاثنين، اعلن إسقاط طائرة مسيَّرة تحمل موادّ مخدِّرة قادمة من سوريا، حيث تعد المسيرة الرابعة التي يُسقطها الجيش خلال شهر.


وذكر  الجيش الأردني، في بيان له: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، طائرة مسيَّرة محمَّلة بموادّ مخدِّرة قادمة من الأراضي السورية».

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

وأكد المصدر أنه جرى العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال المخدِّرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

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