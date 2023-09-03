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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيل يعلن بناء جدار على طول الحدود مع الأردن

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستبني سياجًا حدوديًا جديدًا على طول الحدود مع الأردن.

وكتب نتنياهو، عبر منصة “إكس”: “الآن سنبني سياجا على الحدود مع الأردن، ونضمن عدم التسلل من هناك أيضا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها تل أبيب على الفور، وأمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، جاءت هذه التصريحات بعد يوم من الاحتجاجات الدموية التي قامت بها مجموعات متنافسة من الإريتريين في جنوب تل أبيب والتي خلفت عشرات الجرحى. 

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وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين.

نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأردن

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