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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن ومصير

صدى البلد

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إن الزيادة السكانية هي العائق للتنمية  بما يؤثر علي المستوي المعيشي للمواطنين مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساهم في خفض معدلات الانجاب عن طريق الاستثمار في راس المال البشري وذلك من خلال تعزيز فرص العمل.

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية، إن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير.

65 جلسة حوارية

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

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