إيحاءات وألفاظ خارجة..القصة الكاملة لـ سارة زكريا والنقابة ترد بحسم:"مش هتغني تاني"

حققت نقابة المهن الموسيقية مع المطربة اللبنانية سارة زكريا بعد ما فعلته في اخر حفلة لها بالساحل الشمالي وتجاوزهامن خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.





وتم منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها.





وتم تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.





ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة الزكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على فيسبوك.





قالت سارة "أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي، الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى"





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.